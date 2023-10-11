هيا مرعشلي تهاجم بعض مؤثري مواقع التواصل بسبب ما قالوه عن فلسطين: هلأ صرنا قطيع غنم؟

من جهة اخرى، يلتزم عدد آخر من الفنانين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الصمت في هذا السياق، الامر الذي سبب هجوما عليهم.

في هذا السياق، خرجت الممثلة اللبنانية - السورية هيا مرعشلي عن صمتها في ههجوم موجه ضد المؤثرين الذين بلتزمون الصمت خوفا من خسارة متابعيهم او اتفاقات العمل مع بعض العلامات التجارية.

وقالت هيا في فيديو، نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انها لاحظت ظهور عقلية التزام الصمت بشكل مفاجئ عند عدد كبير من المؤثرين المعروفين والذين لديهم عدد كبير من المتابعين تحت شعار "لا تكونوا مثل قطيع الغنم" ولا ترددوا الشعارات التي يرددها الآخرون.

وتابعت هيا معبرة عن غضبها مشيرة ان الحقيقة كانت دائما واضحة، واليوم هو الوقت المناسب لقولها، موجهة اليهم كلاما قاسيا بأن الاجانب الذين يقومون بتقليدهم قاموا فعلا بالمجاهرة برأيهم والدفاع عن الجهة التي يؤمنون بها.

واضافت: "هلأ صرنا قطيع غنم؟"، مؤكدة انه الوقت الانسب لهؤلاء المؤثرين للخروج عن صمتهم بغض النظر عن الخسائر التي قد يتحملوها.