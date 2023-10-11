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طرد صحافي امريكي شهير من عمله بسبب تضامنه مع فلسطين
طرد صحافي امريكي شهير من عمله بسبب تضامنه مع فلسطين
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طرد صحافي امريكي شهير من عمله بسبب تضامنه مع فلسطين

فن

2023-10-11 | 07:10
طرد صحافي امريكي شهير من عمله بسبب تضامنه مع فلسطين
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Aljadeed
طرد صحافي امريكي شهير من عمله بسبب تضامنه مع فلسطين

فُصل الكاتب الرياضي الأميركي جاكسون فرانك من وظيفته في إذاعة "صوت فيلادلفيا" الإلكترونية بسبب تعبيره عن تضامنه مع فلسطين ردًا على بيان صادر عن المؤسسة الإعلامية لدعم إسرائيل.

وقام حساب Sixers Beat، وهو أحد برامج المحطة، بالتعبير عن تضامنه مع "إسرائيل"، ليرد جاكسون، الذي ينتمي إلى فريق برنامج البودكاست نفسه، بقوله: "هذا المنشور مثير للاشمئزاز! يجب دائمًا أن نظهر تضامننا مع فلسطين".

فما لبث ان أعلن الرئيس التنفيذي لموقع "فيلي فويس" هال دونيلي في تصريح لصحيفة "ذا بوست" أن جاكسون فرانك لم يعد موظفًا لدى PhillyVoice.com.

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