طرد صحافي امريكي شهير من عمله بسبب تضامنه مع فلسطين

وقام حساب Sixers Beat، وهو أحد برامج المحطة، بالتعبير عن تضامنه مع "إسرائيل"، ليرد جاكسون، الذي ينتمي إلى فريق برنامج البودكاست نفسه، بقوله: "هذا المنشور مثير للاشمئزاز! يجب دائمًا أن نظهر تضامننا مع فلسطين".

فما لبث ان أعلن الرئيس التنفيذي لموقع "فيلي فويس" هال دونيلي في تصريح لصحيفة "ذا بوست" أن جاكسون فرانك لم يعد موظفًا لدى PhillyVoice.com.