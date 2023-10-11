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راغب علامة يحرج شقيقة كارمن سليمان : لا صوت ولا إحساس ولا قبول
راغب علامة يحرج شقيقة كارمن سليمان : لا صوت ولا إحساس ولا قبول
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راغب علامة يحرج شقيقة كارمن سليمان : لا صوت ولا إحساس ولا قبول

فن

2023-10-11 | 07:19
راغب علامة يحرج شقيقة كارمن سليمان : لا صوت ولا إحساس ولا قبول
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Aljadeed
راغب علامة يحرج شقيقة كارمن سليمان : لا صوت ولا إحساس ولا قبول

شاركت فرح سليمان، الشقيقة الصغرى للفنانة كارمن سليمان ، في الحلقة الثانية من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "إكس فاكتور" الذي يُبث على قناة دبي. وكانت لجنة التحكيم تتألف من الفنانة المصرية أنغام، الفنان اللبناني راغب علامة، والفنان الكويتي عبدالله الرويشد.

قامت فرح بتقديم نفسها كشقيقة كارمن سليمان وأشادت بدور أختها في تشجيعها على المشاركة في البرنامج والكشف عن موهبتها الغنائية، مشيرة إلى أنها استفادت من تجربتها الشخصية في مجال الغناء ودورها الداعم.

الا انها، وفور شروعها بالغناء، انتقد راغب علامة صوتها بشدة، اذ قال: "لا صوت ولا إحساس ولا قبول"، ما تركها في حالة من الصدمة، الا انه عاد واوضح انه كان يمزح معا مؤكدا اعجابه بصوتها وادائها.

 

 

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