مكسيم خليل للفلسطينيين : قلوبنا معكم موجوعة

ومن ضمن الفنانين الذين عبروا عن تضمنهم اليوم، الممثل السوري مكسيم خليل، الذي كتب على حسابه عبر "اكس" قائلا: " كالعادة اطفال رح تتيتم ..اهالي رح يخسرو احبابهم.. بشر رح تتهجر وتنزح.. المجتمع الدولي رح يتخلى عنهم .. المساعدات الانسانية رح تنسرق .. ونحنا مافينا نعمل شي غير نقول الله يحميكم اهلنا ب فلسطين و سوريا و لبنان وكل انسان ما اله ذنب. قلوبنا معكم موجوعة".