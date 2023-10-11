بالفيديو- انجي خوري على سجادة الصلاة بعد توبتها وارتدائها الحجاب

وفي التفاصيل، نشرت انجي فيديو جديد على حسابها الخاص عبر انستغرام، وهي تقوم بالشعائر الدينية على سجادة الصلاة، وأرفقت الفيديو بالتعليق التالي: "الشكر إلى الله".
وانهالت التعليقات من الجمهور بشكل كبير على مقطع الفيديو المنتشر.
ونشرت انجي خوري عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي عبر انستغرام صورة دعمت فيها الشعب الفلسطيني بسبب التطورات الحاصلة قائلا: "يا الله أيدهم بنصرك وقوتك".
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تمت مشاركة منشور بواسطة Angie Khoury - أنجي خوري (@angiekhuory)
تمت مشاركة منشور بواسطة Angie Khoury - أنجي خوري (@angiekhuory)
يعبر عدد كبير من الفنانين والنجوم العرب يوميا عن غضبهم من الاحداث التي يتعرض لها الفلسطينيون، مشيرين الى دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني.
نشرت عارضة جورجينا رودريغيز ، صديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة عبر حسابها على انستغرام، دعمت من خلالها القضية الفلسطينية.
رد رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس على احد المتابعين الذي تسائل عما اذا كان مهرجان الجونة قد تم تأجيله بسبب الاحداث المؤلمة التي تشهدها فلسطين المحتلة.