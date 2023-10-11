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الاعلامي والكاتب السياسي الدكتور حكم أمهز لـ "الجديد": الموقف الايراني واضح بأن الشعب الفلسطيني اتخذ قراراً ذاتياً بعملية طوفان الاقصى وهو يمتلك كل التقنيات الحديثة وقد قلب المعادلة رأساً على عقب
جيش العدو: قصفنا أكثر من 300 هدف في غزة أمس
جيش العدو: قصفنا أكثر من 300 هدف في غزة أمس
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محمد عساف يوجه رسالة دعم للفلسـ ـطينيين: اي قلب يستوعب ما يحدث
محمد عساف يوجه رسالة دعم للفلسـ ـطينيين: اي قلب يستوعب ما يحدث
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محمد عساف يوجه رسالة دعم للفلسـ ـطينيين: اي قلب يستوعب ما يحدث

فن

2023-10-11 | 10:51
محمد عساف يوجه رسالة دعم للفلسـ ـطينيين: اي قلب يستوعب ما يحدث
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Aljadeed
محمد عساف يوجه رسالة دعم للفلسـ ـطينيين: اي قلب يستوعب ما يحدث

يعبر عدد كبير من الفنانين والنجوم العرب يوميا عن غضبهم من الاحداث التي يتعرض لها الفلسطينيون، مشيرين الى دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني.

وفي التفاصيل نشر الفنان الفلسطيني عبر منصة اكس وكتب: "غزة لا زلت تنزف وتقدم الكثير القلب موجوع الألم كبير تناثرت دماء شبابها أطفالها ونسائها وكبارها في كل الطرقات ولا زالت صابرة رغم كل هذا الدمار ، اي قلب واي عقل يستوعب ما يحدث لأهلي في غزة لم تسلم  البيوت والمساجد والجامعات والمستشفيات كل شي أصبح ذكرى و ألم تعبت الدروب ولم تتعبي يا غزة، بلغت القلوب الحناجر حسبنا الله ونعم الوكيل".

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