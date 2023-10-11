محمد عساف يوجه رسالة دعم للفلسـ ـطينيين: اي قلب يستوعب ما يحدث

وفي التفاصيل نشر الفنان الفلسطيني عبر منصة اكس وكتب: "غزة لا زلت تنزف وتقدم الكثير القلب موجوع الألم كبير تناثرت دماء شبابها أطفالها ونسائها وكبارها في كل الطرقات ولا زالت صابرة رغم كل هذا الدمار ، اي قلب واي عقل يستوعب ما يحدث لأهلي في غزة لم تسلم البيوت والمساجد والجامعات والمستشفيات كل شي أصبح ذكرى و ألم تعبت الدروب ولم تتعبي يا غزة، بلغت القلوب الحناجر حسبنا الله ونعم الوكيل".

غزة لا زلت تنزف وتقدم الكثير القلب موجوع الألم كبير تناثرت دماء شبابها أطفالها ونسائها وكبارها في كل الطرقات ولا زالت صابرة رغم كل هذا الدمار ، اي قلب واي عقل يستوعب ما يحدث لأهلي في غزة لم تسلم البيوت والمساجد والجامعات والمستشفيات كل شي أصبح ذكرى و ألم تعبت الدروب ولم تتعبي يا… — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) October 11, 2023