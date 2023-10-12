تامر عاشور يقطع شهر العسل بعد ثلاث ايام من زواجه والسبب؟

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد نفذت تذاكر الحفل الغنائي الذي كان من المقرر أن يشارك فيه عاشور إلى جانب الفنان سلطان والفنان عايض، والذي من القرر ان يُقام في 13 تشرين الأول في قاعة "أرينا الكويت".

وكان لافتا أن التذاكر نفدت بالكامل قبل 3 أيام من موعد الحفل، وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "ليلة عمر" للإنتاج الفني، عبد العزيز الزيدي، أن الجمهور سيشهد حفلًا مميزًا واستثنائيًا، وسيتضمن بعض المفاجآت للحضور.

يُشار إلى أن تامر عاشور احتفل بزواجه من الإعلامية نانسي نور مساء الثلاثاء الماضي، في احد الفنادق الشهيرة وسط المدينة. وتم اقتصار الحفل على حضور الأقارب والأصدقاء.