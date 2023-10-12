نادين نسيب نجيم تدعم الشعب الفلسطيني بكلمات مبكية وتناشد الدول لانقاذهم

وفي التفاصيل، دعمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الشعب الفلسطيني عبر منشور على حسابها الرسمي عبر انستغرام وكتبت: "يا رب السلام يا رب تبعد الحروب عنا وعن لبنان وعن هل الشعب المظلوم صور الأطفال والأمهات والابرياء بتوجع للعضم حرام والله حرام."
وتابعت نادين: "لازم كل الدول تتدخل حتى يهدوا الوضع ويلاقوا حل سريع. شعب بدو يعيش بأرضه هيدي أقل حقوقه أيا شعب بيقبل تنسرق منه ارضه بكل بساطة ويمشي ويتهجر لا هوية ولا وطن ولا امان؟ شو هل منطق؟
وأضافت الفنانة اللبنانية قائلة: "واذا بتفتح تمك بدك تتحمل اذلال وقتل ودمار وحرب! هيدا اسمه ظلم ما بيدفع حقها الا المدنيين المعترين يلي لا حول ولا قوة الهم. Say no to war."
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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
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