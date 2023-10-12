شكران مرتجى توجه رسالة مؤثرة لعائلتها في فلسـطين

وعبرت شكران، في المنشور، عن وجعها والحزن الذي تعيشه متمنية السلام والرحمة لفلسطين و سوريا ولبنان وكل العالم العربي.

وجاء في منشور شكران، الذي شاركته عبر انستغرام: "عائلتي في غزة آل مرتجى، أتمنى لكم جميعاً السلامة، ورثنا وتعلمنا منكم الصبر والثبات وحب الوطن في الجينات وعائلتي الكبيرة أهل غزة جميعاً وفلسطين عامة برداً وسلاماً يا بلادي برداً وسلاماً".

وتابعت، "السلام السلام لفلسطين وسوريا ولبنان وكل العالم يارب يارب، لانملك في البعاد إلا الدعاء نعم نحن مؤثرين ولكننا متأثرين بشر نحاول بشتى الطرق أن نقاوم كل هذا القهر والحزن الذي يصيب بلادنا".وكتبت شكران ايضا : "ولا شك أننا فخورون بأننا ننتمي لهذه البقعة من الأرض المقدسة وبأننا جزء من شعب عظيم الشهادة عنده عقيدة وإيمان وواجب وأن العدو هو ذاك الغريب الذي سلب الأرض".

وقالت في الختام "الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والصبر والثبات للمرابطين على خطوط النار ولكل الشعب الجبار".

وتفاعل متابعو شكران مع المنشور بكثافة معبرين عن حزنهم لما يحصل في الاراضي المحتلة ومتمنيين السلام لهذه الارض.

A post shared by Shoukran Mortaja (@shoukranmortajaofficial)