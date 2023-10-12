سامر المصري يعلق على عتب قصي خولي ويعترف: اعتذرت

وقال سامر، خلال لقاء له مع "فوشيا"، انه اعتذر عن العديد من الأعمال التي رأى ان هدفها تجاري داعيا المنتجين العرب إلى عدم اختيار الثنائيات نفسها والتي اعتاد عليها الجمهور منذ 10 سنوات.

وقال سامر: "لا بد من التنويع في اختيارهم للثنائيات في الأعمال الدرامية، واللجوء لتركيبات جديدة، وعدم الاستسلام لنفس الوجوه، فما يحدث اليوم هو استسهال، والجمهور يشعر بالملل من تلك الثنائيات".

من جهة اخرى، علق سامر المصري تصريح زميله الممثل السوري قصي خولي الذي ابدى فيه عتبه لعدم مشاركته في مسلسل "2024"، بعدما اكد انه امتداد لمسلسل “2020”، الذي كان من بطولته.

وقال سامر: "من حقه أن يعتب، وقصي خبرته كبيرة في التمثيل، ويعرف تمامًا ما يريده من الجزء الثاني، خاصة إذا كان قد أبدى وجهة نظره حول تسلسل بعض الأحداث في الجزء الأول، وكيفية تطويرها".