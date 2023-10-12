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السيدة فيروز تعلق على احداث فلســطين والجمهور: كلامك يسجل في قلوبنا
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السيدة فيروز تعلق على احداث فلســطين والجمهور: كلامك يسجل في قلوبنا

فن

2023-10-12 | 09:46
السيدة فيروز تعلق على احداث فلســطين والجمهور: كلامك يسجل في قلوبنا
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Aljadeed
السيدة فيروز تعلق على احداث فلســطين والجمهور: كلامك يسجل في قلوبنا

يستمر عدد كبير من النجوم بتوجه رسائل دعم الى الشعب الفلسطيني في ظل الاحداث الاليمة التي تمر فيها البلاد.
ولعل ابرز المعلقين كانت السيدة فيروز، اذ نشرت صفحتها الرسمية عبر فايسبوك مقطع فيديو من اغنية "خذوني الى بيسان" و"سنرجع يومًا".
وجاء في تعليق على الفيديو: "للقدسِ سلامٌ آتٍ آتٍ آتٍ".
وفور نشره، تفاعل الجمهور مع الفيديو بكثافة، معلنين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومشيرين الى الرابط القوي والتاريخي بين السيدة فيروز وصوتها واغنياتها التي ارتبط كثير منها بفلسطين.
وجاء في بعض التعليقات: " من أجمل ماغنت السيدة فيروز عن فلسطين ”وصوتك هو السلام يا ملكة” و “‏بجياد الرهبة … البيت لنا” و" سلام آت مهما طال الزمان"، و" كنا كل ما نسمعها عيونا تدمع مع إنه كنا صغار وجسمنا يقشعر ونحس بالانتماء الكبير..يارب النصر من عندك" و"الله عليكى يا فيروز...كل ما يخرج من حنجرتك يسجل فى قلوبنا".

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