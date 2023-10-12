ستيفاني عطالله حامل من محمود نصر في مسلسل كريستال.. تفاصيل جديدة تظهر إلى العلن

وفي التفاصيل،احتلت الحلقة الأخيرة التي عرضت أمس حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد التطورات والاحداث الشيقة التي شهدتها.

و اكتشفت فاي التي تؤدي دورها الممثلة ستيفاني عطالله، في الحلقة أنها حامل بالشهر الثالث، حيث تلجأ لشقيقتها ندى ليبحثان عن حل، رغم أن الطبيبة أخبرت فاي أنها إذا خسرت حملها سيكون هناك خطورة على حياتها.

وبعدما حصل دكتور جواد الذي يلعب دوره الممثل السوري محمود نصر على اللحظة المنتظرة مع فاي ، يظهر نواياه الحقيقية ويسافر مع صديقته القديمة "نور" ويتركها.

وقام باسل الذي يلعب دور الممثل خالد شباط، بحبس نفسه في غرفته بعدما سمع حديث فاي وعليا واعتراف شقيقته أنها هي السبب في الأزمة الصحية التي يمر بها منذ طفولته.

وفاجأ باسل الجمهور بعدما قرر أن ينهي حياته، ورغم محاولات فاي وعليا التي تؤدي دورها الفنانة اللبنانية باميلا الكيك لإيقافه.