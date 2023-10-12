اول ظهور لـ وسام سعد "ابو طلال" من داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث خطيـر : سامحوني

وظهر وسام في الفيديو من على سرير المستشفى، مشيرا الى انه بات بصحة افضل وشاكرا الله ان الاصابات اقتصرت على اطرافه في حين سلم رأسه.

من جهة اخرى، شكر وسام كل من ارسل او اتصل للاطمئنان عليه مؤكدا ان بات بحال افضل وطالبا من الجميع مسامحته لعدم تمكنه من الرد.

وكان قد تعرض الممثل اللبناني وسام سعد، لحادث مروع اثناء تصويره إعلان لإحدى الشركات.

وفي التفاصيل، وخلال تصوير وسام سعد احد مشاهده في الاعلان، حيث كان يسير على جانب الطريق، صدمته سيارة كانت تسير بسرعة قصوى، ما ادى الى اصابته اصابات بليغة حيث تم نقله الى المستشفى على الفور وخضوعه لعدة عمليات دقيقة، اثر تعرضه لكسور وردود متعددة.