صفاء سلطان تهاجم مؤثّري التيك توك بسبب الأحداث في فلسطين

وفي التفاصيل، نشرت صفاء مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي غاضبة تشكو سخطها من الأمور التي شاهدتها عبر صفحات مؤثّري "التيك توك"، واصفة ما يجري بالمُعيب بحق الإنسانية.

وعلقت: "يا جماعة الخير، فتحت التيك توك وقلت بدّي أشوف شو عاملين، معقول هذا وقت تحديات خاصة بشو عم تاكلوا وتشربوا وتعملوا".

ودعت الممثلة السورية صفاء سلطان إلى الخجل من التصرفات التي يقومون بها المؤثرين، خاصة أنهم يظهرون بصورة مسيئة أمام متابعيهم، واعتبرت أن الأجدر بهؤلاء استخدام صفحاتهم للتأثير على المجتمع العربي للتحرك، ومساعدة الشعب الفلسطيني، وقالت: "احكوا كلمة حق، والله عيب يلّي عم بصير".