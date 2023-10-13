لقاء جمع محمد رمضان بأشرف حكيمي.. اليكم السبب

علق الفنان اللبناني راغب علامة، على الاحداث الحاصلة في فلسطين، والهجمات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل العدو الاسرائيلي، حيث سقط عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.

