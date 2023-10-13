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لقاء جمع محمد رمضان بأشرف حكيمي.. اليكم السبب
لقاء جمع محمد رمضان بأشرف حكيمي.. اليكم السبب
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لقاء جمع محمد رمضان بأشرف حكيمي.. اليكم السبب

فن

2023-10-13 | 04:38
لقاء جمع محمد رمضان بأشرف حكيمي.. اليكم السبب
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Aljadeed
لقاء جمع محمد رمضان بأشرف حكيمي.. اليكم السبب

وثق الفنان المصري محمد رمضان لحظة لقائه بلاعبي كرة القدم المغربي أشرف حكيمي والسنغالي "ساديو ماني" "، في كواليس حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية، الذي أقيم يوم أمس الخميس في دولة "كوت ديفوار".

وفي التفاصيل، نشر محمد مقطع الفيديو شاركه على حسابه عبر "إنستغرام"، و علَّق على الفيديو بالقول: كواليس مذهلة في أبيدجان، نحن أفارقة، كما التقط الصور مع لاعب كرة القدم المعتزل الإيفواري "ديديه دروجبا".

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