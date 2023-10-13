لقاء جمع محمد رمضان بأشرف حكيمي.. اليكم السبب

وفي التفاصيل، نشر محمد مقطع الفيديو شاركه على حسابه عبر "إنستغرام"، و علَّق على الفيديو بالقول: كواليس مذهلة في أبيدجان، نحن أفارقة، كما التقط الصور مع لاعب كرة القدم المعتزل الإيفواري "ديديه دروجبا".
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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
أثار الشاعر المصري بهاء الدين محمد حالة من الجدل بين الجمهور، بسبب تراجعه عن قرار اعتزاله الغناء الذي اتخذه يوم الخميس 5 تشرين الأول، واصفًا تلك اللحظة "بالسخيفة"، ومؤكدًا أنه لم يقصد تصدر "الترند".
علق الفنان اللبناني راغب علامة، على الاحداث الحاصلة في فلسطين، والهجمات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل العدو الاسرائيلي، حيث سقط عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.
في أول تعليق له على الاحداث والنستجدات الحاصلة في فلسطين، نشر سلطان الطرب جورج وسوف على حسابه عبر تويتر، مقطع فيديو لـ السيدة فيروز، ظهرت فيه وهي تغني أغنيتها لشهيرة "زهرة المدائن" الخاصية بـ القدس وفلسطين.