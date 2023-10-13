مراسل فلسطيني يفجع بوفاة عائلته خلال تغطية احداث فلسطين

فُجع المراسل الفلسطيني، معتز عزايزة بوفاة عائلته بالكامل خلال توجهه لتغطية الاحداث الحاصلة على الاراضي الفلسطينية، وتحديدا في شارع العزايزة في دير البلح وسط قطاع غزة، حيث تعرض منزل عائلته للقصف.



وفي التفاصيل، وخلال قيامه كالمعتاد بتغطية الاعتداءات الاسرائيلية في قطاع غزة، وتوثيق كل الهجمات غير الإنسانية، قام بتصوير مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، يوثق من خلاله ما حصل.

الا ان ما حصل كان لا يصدق ومبكي، اذ ظهرت على وجه معتز كل علامات القلق، بعد وصوله الى المكان الذي تقطن فيه عائلته، حيث قال: "عائلتي كلها تسكن هناك، الوضع صعب ولا أستطيع الوصول إليهم"، لكنه بعد ذلك تمكن من الوصول لدير البلح الذي تسكن فيه عائلته.

وعند وصوله، صُدم بمعرفته ان منزل عائلته تعرض للهجوم، فعجز معتز عزايزة عن ضبط مشاعره في الفيديو وانفجر باكياً، معلنا عن سقوط أكثر من 15 فرداً من العائلة.