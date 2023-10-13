مقطع فيديو يستفز كارمن لبس: هول شياطين عالأرض!

يلي استفزّني وقتلني هو كيف عم يضحكو!!! ما في أكتر من هيك بشاعة، هول شياطين عالأرض!!

Their laughter while recounting such horrors is truly the ugliest thing I've ever witnessed! Devils on earth!!#IsraelTerrorists #Palestine #طوفان_الاقصى_ #FreeGaza #كارمن_لبس pic.twitter.com/RcSvq0uxzg — Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) October 13, 2023

وفي الفيديو، اكد هؤلاء ان القرية أبيدت، وقاموا بقتال الكثير من الاشخاص، معتبرين ان الدولة تؤخذ بالسيف، حيث رد أحدهم بسخرية على سؤال عن عدد الاشخاص الذين قتلهم، اذ قال وهو يضحك: "لم أحصهم".هذا الفيديو استفز كارمن لبّس بشكل كبير، حيث علقت عليه بالقول: "يلي استفزّني وقتلني هو كيف عم يضحكوا!!! ما في أكتر من هيك بشاعة، هول شياطين عالأرض!!".