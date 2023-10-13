مقطع فيديو يستفز كارمن لبس: هول شياطين عالأرض!
نشرت الممثلة اللبنانية كارمن لبس، على حسابها عبر تويتر، مقطع فيديو يظهر مجموعة اشخاص "اسرائيليين" يروون كيف قتلوا وهجروا عدد من الفلسطينيين من بلدتهم طنطورة، خلال ما عُرف بـ"مذبحة طنطورة".
وفي الفيديو، اكد هؤلاء ان القرية أبيدت، وقاموا بقتال الكثير من الاشخاص، معتبرين ان الدولة تؤخذ بالسيف، حيث رد أحدهم بسخرية على سؤال عن عدد الاشخاص الذين قتلهم، اذ قال وهو يضحك: "لم أحصهم".
هذا الفيديو استفز كارمن لبّس بشكل كبير، حيث علقت عليه بالقول: "يلي استفزّني وقتلني هو كيف عم يضحكوا!!! ما في أكتر من هيك بشاعة، هول شياطين عالأرض!!".