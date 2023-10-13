محمد هنيدي يوجه رسالة لجمهوره.. ما علاقة فلسطين؟

وفي التفاصيل، كتب محمد على حسابه الخاص عبر "فيسبوك" قائلاً: "الحرب الإعلامية والتضامن وإنك تشير وتنشر عن اللي بيحصل في أهالي غزة... لا يقل أهمية عن أي نضال حقيقي... العدو بيحاول يكسب تعاطف العالم بالأخبار المزيفة ودعم الصحافة العالمية الغربية المأجورة له... أكتر حاجة بيخاف منها العدو إنه يظهر على حقيقته قدام العالم... عشان كدة اللايك والشير اللي ممكن تسهتزأ بيهم مهمين جداً جداً جداً... الكلمة مهمة جداً جداً... في كل مكان في صفحاتهم اللي بيزيفوا بيها الحقيقة... ومنصاتهم ومواقع السوشيال اللي بتحاول تمنع الحقيقة من الظهور بكل طريقة وبكل شكل حتى لو كان تضامن بسيط بتعاطف ونشر الحقيقة!".



