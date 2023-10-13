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جويل ماردينيان تتبرع بمبالغ مالية دعما للشعب الفلسـطيني
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جويل ماردينيان تتبرع بمبالغ مالية دعما للشعب الفلسـطيني

فن

2023-10-13 | 08:11
جويل ماردينيان تتبرع بمبالغ مالية دعما للشعب الفلسـطيني
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Aljadeed
جويل ماردينيان تتبرع بمبالغ مالية دعما للشعب الفلسـطيني

أعلنت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان أنها ستتبرع بأرباح علامتها التجارية من أجل فلسطين من اليوم وحتى نهاية شهر أكتوبر .

وفي التفاصيل، قالت جويل إنها ستتبرع بأرباح علامتها التجارية dabdub بشكل كامل إلى مساعدة فلسطين بعد الأحداث التي تحصل بحقهم منذ أسبوع، وعلقت:" سأعطي الهلال الأحمر أرباح الـ dabdub التي تأتي عبر الأنترنيت، من الآن حتى نهاية شهر أكتوبر لمساعدة الشعب الفلسطيني".
وأيضاً تركت رسالة موجهة للجميع مع الإعلان، قالت فيها بما معناه: “أحاول المساعدة! سيحدث فرقًا إذا فكر كل واحد منا في كيفية إحداث فرق بشكل فردي! هذه هي طريقتي، لذا أدعو الله أن أحقق ربحًا كافيًا هذا الشهر لأعطيه كله للهلال الأحمر لمساعدة شعب فلسطين”.
و شاركت أيضا خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، وعبرت فيه عن حزنها الكبير على ما يحصل في فلسطين و تعاطفها معهم بشدة، وشرحت أيضاً فكرتها في الدعم المادي الذي تعمل على تأمينه من خلال المبادرة التي أطلقتها لمساندة الشعب الفلسطيني.
 

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