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عزة زعرور تنجو من المـ ـوت في فلسطين.. ماذا حصل؟
عزة زعرور تنجو من المـ ـوت في فلسطين.. ماذا حصل؟
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عزة زعرور تنجو من المـ ـوت في فلسطين.. ماذا حصل؟

فن

2023-10-13 | 08:57
عزة زعرور تنجو من المـ ـوت في فلسطين.. ماذا حصل؟
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Aljadeed
عزة زعرور تنجو من المـ ـوت في فلسطين.. ماذا حصل؟

تحدثت الاعلامية الفلسطينية عزة زعرور عن ​معاناتها، وما مرت به مع طفلها الذي اضطرت للخروج به منتصف الليل من أجل عبور حدود فلسطين لكي ينجو من الحرب.

وفي التفاصيل، روت عزة زعرور في ستوري لها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام عن ما يعاني منه أهل المنطقة وحرمانهم من أبسط حقوقهم، مطالبة الجميع بالدعاء لهم، مشيرة أن الوضع لا يمكن لأحد تخيله.

وكتبت عزة زعرور: “حبايبي بتذكير كتير اختفيت عنكم من مبارح العصر لليوم.. رح أرجع للتغطية وأنزل عن الوضع المأساوي في غزة والواقع الأليم لأهلها، شيء لا يصدق”.

وأضافت أن الفلسطينين محرومون من أبسط حقوقهم، معلقة: “بنص الليل اضطرينا نطلع أنا وابني علشان نلحق الحدود لأنه إحنا كفلسطينيين محرومين من أبسط الحقوق مسموح لنا السفر فقط من خلال معبر واحد وهذا المعبر كان مغلقاً بالأيام السابقة”.

ولفتت عزة إلى أن “اليوم فقط رح يفوت 1000 شخص، فكان لازم نقطع مشوا في مخاطرة وتزامن، على دخول الجيش للمدينة اللي أنا فيها، فيعني ساعات مش بس حرق الأعصاب والتوتر طبعًا غير كل الحواجز اللي بنضطر نمرق عنها”.

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