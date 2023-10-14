رابعة الزيات: "خلّونا نحب بعض ونخاف على بعض متل اليهود"

وفي التفاصيل، رفض عدد من المغردين وتحديدا الإعلاميين والصحفيين، من إطلاق لقب "شهيد" على عصام عبدلله، مكتفيين بالقول إنه "قُتل" خلال تغطيته الاحداث، ومن دون حتى ذكر أنه تعرض لاستهداف إسرائيلي.هذا الامر استفز الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، التي نشرت على حسابها عبر تويتر، تغريدة قالت فيها: "اقلبوا الخبرية، لو كان الصحفي "إسرائيلي" ما كنّا شفنا ولا "إسرائيلي" آخر على الكرة الأرضيّة راوغ أو لبس قناع.. كان رح يعتبر اللي قُتِل "شهيد".وتابعت رابعة كلامها قائلة: "ليه نحنا هيك يا الله؟ عالقليلة خلّونا نحب بعض ونخاف على بعض متل اليهود".