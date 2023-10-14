استشهاد فنان فلسطيني شهير جراء القصف في غزة بعدما توقع وفاته بلحظات

وكان قد ظهر الممثل الكوميدي والمدون قبل وفاته بساعات، في مقطع فيديو تحدث فيه عن ما يحصل.

وقال علي نسمان في الفيديو:"الاحتلال مش قادر على الأبطال اللي بيخبطوا على وشهم، بس قادرين على المدنيين في غزة، الاحتلال مش قادر على اللي بيخبطهم على مناخيرهم، الدولة النووية اللي عاملة نفسها دولة".

وأضاف: "مش قادرين على الجنود الفلسطينيين، وهذا ما وعدنا به الله ورسوله، وانا بحكي معكم ممكن ينزل حجر بلوك عليا وتنتهي الرواية أو الرسالة وهو شرف عظيم، وفي النهاية شرف عظيم إن ربنا يصطفي منا الشهداء، شوفنا أطفال غزة بيلعبوا بيهم لعب، حياك الله يا شعب فلسطين، والله لو عملتوا إيه لا نخاف أو نهاب أحدًا غير الله".