زياد برجي ينعى المصور عصام عبدالله: أعطى حياته من أجل الحقيقة

نعى الفنان اللبناني زياد برجي، المصور الصحفي عصام عبدالله الذي ارتقى شهيدا أمس، خلال تغطيته الاحداث في فلسطين، من على الحدود اللبنانية، بعد تعرضه لاستهداف مباشر من قبل الإسرائيليين.

