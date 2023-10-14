زياد برجي ينعى المصور عصام عبدالله: أعطى حياته من أجل الحقيقة
نعى الفنان اللبناني زياد برجي، المصور الصحفي عصام عبدالله الذي ارتقى شهيدا أمس، خلال تغطيته الاحداث في فلسطين، من على الحدود اللبنانية، بعد تعرضه لاستهداف مباشر من قبل الإسرائيليين.
وفي تغريدة على حسابه عبر تويتر، كتب رياد برجي: "عصام عبدالله هو شهيد الحقيقة.. أعطى حياته من أجل الحقيقة".
وتابع: "ستبقى ذكراه حية في قلوبنا لتلهمنا على الدوام"، خاتما كلامه بالقول: "نطلب لعائلته الصبر من الله ونعزي أهل الصحافة و الإعلام.. إنا لله وإنا إليه راجعون".