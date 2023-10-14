واصدرت السفارة بيانًا نفت فيه الامر اذ حاء فيه: "ننفي بشدة صدور أي حكم ضد أي رياضي دولي في إيران".

وتابع البيان: "رونالدو لقي ترحيبًا كبيرًا من قبل الشعب والسلطات، كما أن لقاءه الصادق والإنساني مع فاطمة حمامي كان موضع إشادة وإعجاب"، مضيفة: "ما يثير القلق أن نشر مثل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".

وقالت بعض المواقع الاخبارية ان هذه الاخبار تعود إلى يومي 18 و19 سبتمبر الماضي، حين زار رونالدو طهران برفقة نادي النصر السعودي، الذي يلعب فيه، لمواجهة بيرسبوليس الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وهناك التقى الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، التي تعاني من إعاقة جسدية.

وقالت بعض التقارير أن بعض المحامين رفعوا دعوى قضائية ضد رونالدو، بسبب احتضانه فاطمة حمامي، ما دفع القضاء الإيراني الى اصدار حُكمًا عليه بـ 99 جلدة، ستنفذ بحقه مجرد دخوله مجددًا إلى طهران.