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مساري يدعم فلسطين: عار علينا ان نقف مكتوفي الأيدي
مساري يدعم فلسطين: عار علينا ان نقف مكتوفي الأيدي
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مساري يدعم فلسطين: عار علينا ان نقف مكتوفي الأيدي

فن

2023-10-14 | 06:10
مساري يدعم فلسطين: عار علينا ان نقف مكتوفي الأيدي
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Aljadeed
مساري يدعم فلسطين: عار علينا ان نقف مكتوفي الأيدي

شارك الفنان اللبناني العالمي مساري مقطع فيديو عبر من خلاله عن حزنه للعدوان الذي يستهدف قطاع غزة وتعاطفه مع الشعب الفلسطيني.د

واظهر مساري في الفيديو مقتطفات لأطفال جرحى ونساء ومدنيين يتعرضون للضرب المبرح على أيدي الجيش الإسرائيلي واختار موسيقى "الحلم العربي"، للخلفية.

وأشار مساري في تعليقه على الفيديو إلى أنّ 620 طفلاً دفنوا منذ بداية الصراع وسأل: "ما ذنب الأطفال بما يحصل؟ لماذا عليهم أن يعانوا؟".

وتابع: "إنّهم يستحقون حياة مماثلة للأطفال في الغرب. الأمر لا يتعلّق بتوجيه أصابع الاتهام إلى أطراف الحرب، يجب أن تنتهي المعاناة الآن".

واضاف: "في الحرب، دائماً يدفع الأبرياء الثمن".

وقال مساري في تعليقه ايضا: "عار عليناً جميعاً أن نقف مكتوفي الأيدي بينما تُرتكب هذه الجرائم المروعة في حقّ المدنيين الأبرياء. يحقّ للجميع بأن يكونوا أحراراً ويجب علينا أن نتعايش معاً. هذه الأرض هي أرض الله ولا ينبغي لأحد أن يقتل إنساناً آخرَ ليبنيَ منزلاً فوق رفاته".

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