اصالة نصري ترتدي الزي الفلسطيني بحفلها في السعودية وتتعرض للانتقاد

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وصول اصالة إلى المسرح برفقة زوجها، الشاعر العراقي فائق حسن بفستان يشبه الزي الفلسطيني ومزين من أسفله بالعلم الفلسطيني، للتعبير عن تضامنها ودعمها النهائي والكامل للشعب.

ورغم محاولة أصالة التعبير عن دعمها بطريقتها الخاصة إلا أنها لم تسلم من إنتقادات الاعلامية مي العيدان التي أعادت نشر المقطع وارفقته بتعليق ساخر كتبت فيه: "لا حبيبتي يا اصولة يا ام قلب رهيف وحنون اللي لبستي فستان فلسطيني بتعلنين وقوفك معهم لو كان هامك موضوع الحرب اللي جارية في فلسطين كنتي لغيتي الحفله مثل ما سوينا بالكويت لكن ادعي الرحمة والانسانية وألبس ثوبهم الفلسطيني والحفله من داخل رقص وحب ودلع وفشخره على الاخر بس الدولار اهم وبستاهل".

وتابعت مي العيدان: "وهيك رضيت الفلسطينيين بفستان ماكلف 5 دولار وما وقفت شغلي وخذيت الفلوس ومشيت حالي هذا هو التفكير الانتهازي السهل اللي اكسب كل شيء ولا اخسر شي".

وختمت: "لا احد يلومك بنتك شام ماعرف حامل للمرة الكام وهذا الزوج رقم كم بس محتاجة فلوس ولادة وعلاج وحليب حفاضلات كلها مكلفه فقررتي تنزلي تساعدي . . حفظك الله يا رمز الصمود".

في المقابل، تعرضت مي لهجوم اذ كانت اكدت امس انها من معترضي تأجيل وايقاف الحفلات في الكويت بسبب ما يحصل في غزة.

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