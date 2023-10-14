النجوم ينعون عصام عبدالله بكلمات مبكية: يا بطل يا ابن الجنوب

حرص عدد من النجوم والفنانين على التعبير عن حزنهم الشديد لدى سماعهم خبر استشهاد المصور الصحفي اللبناني عصام عبدالله، بعد تعرضه لاستهداف مباشر من قبل الإسرائيليين خلا تغطيته الاحداث الحاصلة على الحدود اللبنانية.



الفنانة اللبنانية مايا دياب، نشرت على حسابها عبر تويتر، تغريدة قالت فيها: "لطالما دفع لبنان ولعشرات السنوات الثمن .. قلبي مع بلدي وشعبي ومع الصحفيين اللبنانيين.. الله يرحم المصور عصام عبدالله ويشفي الجرحى".

من حهتها، الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، اكتفت بنشر صورتين للراحل عصام، ظهر فيها خلال تغطياته الميدانية على الحدود، وعلقت عليها بالقول: "لروحك السلام".

أما الممثل اللبناني وسام حنا، فقد عمد إلى إعادة نشر مقطع فيديو على حسابه عبر تويتر، كان قد نشره الراحل عصام عبدلله قبل ساعات من استهدافه من قبل الإسرائيليين، يظهر القصف الحاصل في محيط علما الشعب جنوب لبنان.

وعلق وسام على الفيديو بالقول: "هيدا هو الوجه الحقيقي للوحش البربري الارهابي اسرائيل، يلي الغرب بأجمعه وبعين وقحة عم بيدافع عنه"، خاتما كلامه بالقول: "جريمة موصوفة بحق الصحافيين .. الله يرحمك يا بطل يا ابن الجنوب".