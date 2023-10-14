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جورج كلوني تعليقا على استهداف الصحافيين في جنوب لبنان : الامر لا يتعلق بهم فحسب
جورج كلوني تعليقا على استهداف الصحافيين في جنوب لبنان : الامر لا يتعلق بهم فحسب
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جورج كلوني تعليقا على استهداف الصحافيين في جنوب لبنان : الامر لا يتعلق بهم فحسب

فن

2023-10-14 | 07:47
جورج كلوني تعليقا على استهداف الصحافيين في جنوب لبنان : الامر لا يتعلق بهم فحسب
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Aljadeed
جورج كلوني تعليقا على استهداف الصحافيين في جنوب لبنان : الامر لا يتعلق بهم فحسب

علّق الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني​ على حادثة استهداف اسرائيل للصحافيين في جنوب لبنان امس الامر الذي ادى الى استشهاد المصور في وكالة "رويترز" عصام عبدالله.

وقال جورج كلوني في فيديو مصور: "الصحافيون دائماً في الخطوط الأمامية، وليس لديهم حقاً دفاع جيد". 

متابعا: "أنا متزوج من امرأة لبنانية، ودائماً ما يحدث في لبنان هكذا أحداث محزنة".

واضاف كلوني: "من الواضح أن الامر لا يتعلق بالصحافيين فحسب، فالمنطقة بأكملها مشتعلة والأمر مفجع حالياً هناك"، لافتاً إلى أن "كل ما يمكن فعله حالياً هو الدعاء من أجل التوصل إلى نهاية سلمية قريباً". 

وختم: "لكني لا أرى أن ذلك سيحدث في المستقبل القريب، ولا أعتقد أن أحداً يمكنه رؤية ذلك". 

جدير بالذكر، أن كلوني متزوج من المحامية اللبنانية أمل علم الدين وله منها ولدان.

 

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