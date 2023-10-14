رسالة من والدة الصحافي عصام عبدالله لـ وكالة رويترز التي كان يعمل فيها .. اليكم ما جاء فيه

لا شك ان صدمة استهداف الصحافيين في لبنان، من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، شكلت حزنا كبيرا خلال الساعات الماضية في لبنان مع استشهاد الصحافي اللبناني عصام عبدالله و جرح آخرين بعد قصف نقطة تجمعهم في بلدة علما الشعب على الحدود اللبنانية الفلسطينية.