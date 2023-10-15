وفاة الاعلامية جيزيل خوري بعد صراع مع المرض

الجدير بالذكر، أن الاعلامية الراحلة تعتبر من الإعلاميات اللبنانيات المخضرمات اللواتي حاورن أهم الشخصيات السياسية في العالم العربي، إذ عملت في العديد من القنوات المحلـية والخليجية، وكانت صاحـبة كلمة مؤثرة بمواقفها الداعمة لحرية الصحافة العربية.

على شاشة (LBCI) اللبنانية، كانت انطلاقة جيزيل الإعلامية في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي. وفي العام 2002 التحقت خوري بقناة (MBC)، كما كان لها دوّر فعّال في قناة "العربية" الإخبارية التي عملت فيها قرابة 10 سنوات بعدما تولَّت مهام البرنامج السياسي الحواري "بالعربي" الذي استمر بثه للعام 2013.