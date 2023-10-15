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أخبار عن خيانة نيمار لحبيبته بعد أسبوع من ولادتها
أخبار عن خيانة نيمار لحبيبته بعد أسبوع من ولادتها
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أخبار عن خيانة نيمار لحبيبته بعد أسبوع من ولادتها

فن

2023-10-15 | 05:16
أخبار عن خيانة نيمار لحبيبته بعد أسبوع من ولادتها
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Aljadeed
أخبار عن خيانة نيمار لحبيبته بعد أسبوع من ولادتها

انتشرت مزاعم ​في الآونة الأخيرة، تفيد بإقدام لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار على خيانة زوجته عارضة الأزياء برونا بيانكاردي، وذلك بعد أقل من أسبوع على ولادة طفلهما الأول.

في التفاصيل، ادعى الصحفي ماثيوس بالدي، أن نيمار وفينيسيوس جونيور وريتشارليسون، أقاموا حفلًا سريًّا في شقة فاخرة تابعة للمنتخب البرازيلي، ودعوا إليها مجموعة من السيدات المؤثرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك عقب انتهاء مباراتهم ضد فنزويلا.

وفي تسجيل صوتي متداول عبر تطبيق "واتساب"، أشارت امرأة إلى أن اللاعب نيمار تواجد برفقة ريبيكا ريبيرو، وفينيسيوس جونيور مع ليتيسيا سوجيرو، وريتشارليسون مع ريتا لوبيز.

ويشار إلى أن ريبيكا نشرت صورة مع نيمار قبل المباراة ووصفته بـ”الأخ”، وبعد انتشار شائعات علاقتهما، نشرت فيديو حذَّرت فيه كل من يروج لمثل هذه الأخبار باللجوء للقانون.

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