مايكل كين ينهي مسيرته الفنية بعد 70 عاما من العطاء

في هذا السياق، اعلن كين اعتزاله عن عمر يناهز 90 عامًا، بعدما شارك في صناعة 160 فيلمًا، من بينها "سلوث" Sleuth و"إنترستيلر" Interstellar و"باتمان" Batman.

يذكر ان كين حصد جائزتي أوسكار، الأولى عن دوره في فيلم "هانا أند هير سيسترز" Hannah and Her Sisters، الذي أخرجه وودي آلن في عام 1986، والثانية عن أدائه في فيلم "ذي سايدر هاوس رولز" The Cider House Rules في عام 2000.

وتحدث كين لإذاعة "بي بي سي راديو 4" قائلاً: "لطالما أعلنت نيتي بالتقاعد. والآن، أنا في حالة تقاعد فعلية". وأضاف: "عندما شاركت مؤخرًا في فيلم حيث قمت بأداء دور البطولة وحظيت بإشادات جماهيرية رائعة... تساءلت عما إذا كان بإمكاني تقديم المزيد في المستقبل".