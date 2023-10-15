فنانة مصرية تثير الجدل بكلامها: لن أكرر تجربة الزواج !

وسبق الزواج للفنانة المصرية ثلاث مرات، حيث كانت زيجتها الأولى من وليد الضفراوي وهي في الـ17 من عمرها، وأنجبت له ابنتين هما "كاميليا" و"فريدة"، قبل أن تنفصل عنه وتتزوج من "أحمد المسلمي"، الذي انفصلت عنه بعد 7 أشهر فقط.أما زيجتها الثالثة فكانت من رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، وقد استطاعت بطلة فيلم "محامي خلع"، أن "تخلعه" بقرار أصدرته محكمة الأسرة بالقاهرة في أبريل الماضي، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما.وفي تصريحات صحفية مؤخراً، أكدت علا غانم أنها لن تكرر تجربة الزواج مرة أخرى راهناً، خصوصاً أن لديها حفيد اسمه (زين) عمره 3 سنوات، وتشعر بالسعادة وهي بجانبه، فهو كل شيء بالنسبة لها ، ولا يمكنها الحياة من دونه.