نانسي عجرم وزياد برجي وسيرين عبد النور وغيرهم ينعون جيزيل خوري بكلمات مؤثرة

وفي التفاصيل نعتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر منصة اكس، بكلمات مؤثرة وكتبت: " وقفت حدك وكان عمري ٨ سنين، وكنتي صاحبة الكلمة الحلوة، القلب الطيّب والإرادة الصلبة. بقلوب الكلّ بتبقي. جيزال_خوري لروحك السلام".

من جانبه ودعها الفنان اللبنانية زياد برجي وكتب: " تعازينا الحارة للإعلام والصحافة اللبنانية و العربية ولأهل الفقيدة بوفاة الإعلامية المخضرمة جيزيل_الخوري خسارة كبيرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

من ناحيتها نعتها الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ا لتي كتبت عبر منصة اكس: "الراحة الابدية اعطها يارب ونورك الدائم فليشرق عليها ‏وداعاً".