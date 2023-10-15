اسماعيل تمر يفجع بوفاة والده بعد اشهر من وفاة والدته و قصي خولي و صفاء سلطان وغيرهم يعزونه

ولا شك ن الخبر كان صادما جدا على اسماعيل وعائلته لا سيما وان وفاة والده جاءت بعد اشهر قليلة من وفاة والدته.

وشارك إسماعيل مع متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة جمعته بوالده الراحل وفيديوهات له قبل وفاته، وكتب في تعليق: "يارب صبرك يارب قوة يارب سكينة أبي الآن في ذمة الله بعد معاناته 7 سنين غسيل كلى وكانسر في الدم ها أنا أودع أبي بعد 6 أشهر من رحيل أُمي اللهم إرحم أبي وأُمي وإجعل مسكنهم الجنة أُمي 2023/4/10 أبي 2023/10/15 إدعوا لهم وبرو أهلكم بكل ما لديكم."

وقدم عدد كبير من المشاهير والنجوم واجب العزاء لـ اسماعيل وجاء في تعليق الممثل السوري قصي خولي: " حبيبي يا اسماعيل، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبركم، الف رحمة لروحه . الله يمدكم بالصبر والسلوان والعافية يا خي ".

اما الممثلة السورية سلاف فواخرجي فكتبت: " الرحمة لروحه والعمر الكم ويصبركم "

اما الممثلة السورية صفاء سلطان فكتبت: "الف رحمه لروحه ياااارب يصبر قلبك ياغالي بعرف كتير عليك هالشي بس انت قوي والله يكون معك".

من جهتها، كتبت الممثلة السورية ليليا الاطرش: "حسبي الله ونعم الوكيل الله يكون معك الله يصبّر قلبك ويقويك انت مرضي اسماعيل ومؤمن وعملت يلي عليك الله يرحم ترابهم ويجعل مثواهم الجنة".