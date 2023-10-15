راغب علامة ينتقد المجتمع الدولي بسبب ما يحصل في فلسطين: عار على الانسانية

وكتب راغب في مشور عبر منصة "اكس" متسائلا: "من الذي يقوم بمجازر قتل الأطفال والنساء والأبرياء في #غزة؟ هل هو جيش الإحتلال المجرم؟".
وتابع راغب: "الذي يقوم بالمجازر هو المجتمع الدولي العار على الإنسانية، والمنفّذ لهذه الجريمة التاريخية هو الوحش الدموي جيش الاحتلال الصهيوني #غزة_تنزف #فلسطين_تقاوم #حقوق_الاطفال و #حقوق_الإنسان نفاق !".
من الذي يقوم بمجازر قتل الأطفال والنساء والأبرياء في #غزة؟هل هو جيش الإحتلال المجرم؟
الذي يقوم بالمجازر هو المجتمع الدولي العار على الإنسانية،والمنفّذ لهذه الجريمة التاريخية هو الوحش الدموي جيش الاحتلال الصهيوني #غزة_تنزف #فلسطين_تقاوم #حقوق_الاطفال و #حقوق_الإنسان نفاق !
— RaghebAlama (@raghebalama) October 15, 2023
من الذي يقوم بمجازر قتل الأطفال والنساء والأبرياء في #غزة؟هل هو جيش الإحتلال المجرم؟
الذي يقوم بالمجازر هو المجتمع الدولي العار على الإنسانية،والمنفّذ لهذه الجريمة التاريخية هو الوحش الدموي جيش الاحتلال الصهيوني #غزة_تنزف #فلسطين_تقاوم #حقوق_الاطفال و #حقوق_الإنسان نفاق !
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