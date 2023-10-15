شكران مرتجى تواصل دعمتها لأهلها في غزة بفيديو ابكى متابعيها

عاجل
وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية: سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أوروبي وأميركي
وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية: سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أوروبي وأميركي
جان عزيز لـ "وهلق شو": نتنياهو متمسك بمحاولة الترميم ومحكوم بالوقت وأميركا تحاول تأمين معادلة وهي القيام بعملية التوغل لحدود 10 كيلومتر للذهاب إلى طاولة المفاوضات والمشهد ضبابي حتى الآن
جان عزيز لـ "وهلق شو": نتنياهو متمسك بمحاولة الترميم ومحكوم بالوقت وأميركا تحاول تأمين معادلة وهي القيام بعملية التوغل لحدود 10 كيلومتر للذهاب إلى طاولة المفاوضات والمشهد ضبابي حتى الآن
حسين أيوب لـ "وهلق شو": في ضوء ما يجري على الاراضي الفلسطينية المحتلة لسنا في موقع الحياد وما يحدث عملياً هو جريمة متمادية بحضور مشهدية دولية ولم يصدر أي بيان حتى عن مجلس الامن حيال العدوان على غزة
حسين أيوب لـ "وهلق شو": في ضوء ما يجري على الاراضي الفلسطينية المحتلة لسنا في موقع الحياد وما يحدث عملياً هو جريمة متمادية بحضور مشهدية دولية ولم يصدر أي بيان حتى عن مجلس الامن حيال العدوان على غزة
القناة ١٢ الإسرائيلية: نتنياهو دعا بايدن للقيام بزيارة تضامنية إلى إسرائيل
القناة ١٢ الإسرائيلية: نتنياهو دعا بايدن للقيام بزيارة تضامنية إلى إسرائيل
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
20 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
19 o
AlJadeedTv
متن
23 o
AlJadeedTv
كسروان
23 o
AlJadeedTv
الشمال
24 o
AlJadeedTv
الجنوب
22 o
AlJadeedTv
البقاع
15 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شكران مرتجى تواصل دعمتها لأهلها في غزة بفيديو ابكى متابعيها
شكران مرتجى تواصل دعمتها لأهلها في غزة بفيديو ابكى متابعيها
A-
A+

شكران مرتجى تواصل دعمتها لأهلها في غزة بفيديو ابكى متابعيها

فن

2023-10-15 | 07:02
شكران مرتجى تواصل دعمتها لأهلها في غزة بفيديو ابكى متابعيها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شكران مرتجى تواصل دعمتها لأهلها في غزة بفيديو ابكى متابعيها

تواصل الممثلة الفلسطينية السورية شكران مرتجى دعم أهلها في غزة منذ بدء العنوان الاخير على القطاع.

ونشرت شكران مؤخرا مقطع فيديو مؤثر على حسابها في إنستغرام، تضمن مجموعة من الصور التي تظهر الشعب الفلسطيني وهو يواجه العدوان بالحجارة، ورددت في الخلفية نشيد "شدوا بعضكم" بصوتها.

وتفاعل متابعو شكران مع الفيديو بشكل واسع، معبرين عن تضامنهم معها ومع الشعب الفلسطيني.

وفي منشور سابق، كانت شكران قد وجهت رسالة مؤثرة إلى عائلتها في غزة، معبرة عن تمنياتها بالسلامة لهم جميعًا، واشارت إلى أنها فخورة بانتمائها لهذه البقعة المقدسة وبأنها جزء من شعب عظيم يحمل العزيمة والإيمان، مع تمنياتها بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والصبر والثبات للمرابطين على خطوط النار.

اقرأ ايضا في فن

المــ ـوت يفـجع ناصيف زيتون.. ما قاله مؤثر: حزين وعاجز اني عبّر
10:43

المــ ـوت يفـجع ناصيف زيتون.. ما قاله مؤثر: حزين وعاجز اني عبّر

اثارالفنان السوري ناصيف زيتون حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب آخر منشور له على حسابه الرسمي عبر منصة اكس.

10:43

المــ ـوت يفـجع ناصيف زيتون.. ما قاله مؤثر: حزين وعاجز اني عبّر

اثارالفنان السوري ناصيف زيتون حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب آخر منشور له على حسابه الرسمي عبر منصة اكس.

فيديو متداول لـ الراحلة سعاد حسني مع عائلتها.. هكذا بدت
08:24

فيديو متداول لـ الراحلة سعاد حسني مع عائلتها.. هكذا بدت

كشفت شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني جيهان عبدالمنعم، عن مقطع فيديو نادر للسندريلا في مناسبة عائلية، وذلك في برنامج "معكم منى الشاذلي".

08:24

فيديو متداول لـ الراحلة سعاد حسني مع عائلتها.. هكذا بدت

كشفت شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني جيهان عبدالمنعم، عن مقطع فيديو نادر للسندريلا في مناسبة عائلية، وذلك في برنامج "معكم منى الشاذلي".

رسالة مبكية من جيزيل خوري لـ ابنتها قبل وفاتها و اليكم آخر ظهور لها
Play Play
08:01
Play

رسالة مبكية من جيزيل خوري لـ ابنتها قبل وفاتها و اليكم آخر ظهور لها

لا يزال خبر وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري يتصدر الترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن توفيت عن عمر ناهز 62 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.

08:01

رسالة مبكية من جيزيل خوري لـ ابنتها قبل وفاتها و اليكم آخر ظهور لها

لا يزال خبر وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري يتصدر الترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن توفيت عن عمر ناهز 62 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023