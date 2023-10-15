شكران مرتجى تواصل دعمتها لأهلها في غزة بفيديو ابكى متابعيها

ونشرت شكران مؤخرا مقطع فيديو مؤثر على حسابها في إنستغرام، تضمن مجموعة من الصور التي تظهر الشعب الفلسطيني وهو يواجه العدوان بالحجارة، ورددت في الخلفية نشيد "شدوا بعضكم" بصوتها.

وتفاعل متابعو شكران مع الفيديو بشكل واسع، معبرين عن تضامنهم معها ومع الشعب الفلسطيني.

وفي منشور سابق، كانت شكران قد وجهت رسالة مؤثرة إلى عائلتها في غزة، معبرة عن تمنياتها بالسلامة لهم جميعًا، واشارت إلى أنها فخورة بانتمائها لهذه البقعة المقدسة وبأنها جزء من شعب عظيم يحمل العزيمة والإيمان، مع تمنياتها بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والصبر والثبات للمرابطين على خطوط النار.