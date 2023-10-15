رسالة مبكية من جيزيل خوري لـ ابنتها قبل وفاتها و اليكم آخر ظهور لها

وفي التفاصيل تداول الجمهور، منشور للاعلامية في عيد ميلاد ابنتها السيدة رنا خوري.

وخلال المنشور، وجهت الإعلامية اللبنانية الراحلة رسالة خاصة لابنتها، أرفقتها بعدد من الصور التي جمعتهما في مراحل حياتية مختلفة، وقالت لها: "بالأمس فقط كان عمري 20 عامًا، لقد جعلتني أمًا لأول مرة وبعد تاتي لأول مرة".

وأضافت: " عيد ميلاد سعيد يا كبيرتي، ولكن بالنسبة لي ستظلي صاحبة الدمية الصغيرة ذات المصاصة الحمراء".

وقبل وفاتها منذ 5 أيام حسبما نشر الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم، خلال استضافته لها بإحدى حلقات برنامجه الحواري الذي يقدمه عبر قناته الرسمية عبر يويوب.

وخلال اللقاء حاور الإعلامي اللبناني الراحلة جيزيل خوري عن العديد من الجوانب الخاصة في حياتها الشخصية والمهنية.