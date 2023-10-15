المــ ـوت يفـجع ناصيف زيتون.. ما قاله مؤثر: حزين وعاجز اني عبّر

اثارالفنان السوري ناصيف زيتون حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب آخر منشور له على حسابه الرسمي عبر منصة اكس.

والتفاصيل، كتب ناصيف زيتون ناعيا الشابتين من معجبيه المقربين آيا وأريج، بعد وفاتهما في الأحداث الفلسطينية: " شو صعب و شو قاسي يا غدر العمر و الزمن".

وتابع ناصيف بتأثر "غريبة الدنيا لما تقرر تاخد عمر و أفراح شباب كانوا متل الورد رغم ظروفهم و حزنن ما نسيوا نهار يرسموا البسمة و الأمل و يدعموا الفن و الفرح ببلد غابت عنوا كل مظاهر الفرح".

وأضاف الفنان السوري قائلا: "أتقدم بأصدق التعازي إلى اسرة ايا و اريج ،من كل قلبي حزين و خجلان و عاجز عن اني عبّر. البقية بحياة اللي بقيوا و الله يحمي الجميع."