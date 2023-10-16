دنيا سمير غانم في خطوة لافتة دعما للشعب الفلسطيني

وفي التفاصيل، قالت دنيا في رسالتها التي شاركتها مع صفحة اليونيسف عبر انستغرام، "أكثر من مليون طفل في غزة عايشين في رعب وألم وحرمان من كل أساسيات الحياة، قلوبنا موجوعة عليهم ولكن تعاطفنا معهم ضروري يكمل بمساهتمتنا في توفير المساعدات الإنسانية لهم".