دنيا سمير غانم في خطوة لافتة دعما للشعب الفلسطيني

وفي التفاصيل، قالت دنيا في رسالتها التي شاركتها مع صفحة اليونيسف عبر انستغرام، "أكثر من مليون طفل في غزة عايشين في رعب وألم وحرمان من كل أساسيات الحياة، قلوبنا موجوعة عليهم ولكن تعاطفنا معهم ضروري يكمل بمساهتمتنا في توفير المساعدات الإنسانية لهم".
View this post on Instagram
A post shared by UNICEF Egypt (@unicef.egypt)
A post shared by UNICEF Egypt (@unicef.egypt)
نعت السيدة ماجدة الرومي، صديقتها الإعلامية الراحلة جيزيل خوري، بكلمات مؤثرة نابعة من القلب، معبرة عن حزنها الشديد لرحيلها.
كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن موعد ولادة طفلها الخامس، مُشيرةً إلى أنها ستخضغ لولادة مبكرة، مطالبة متابعيها بالدعاء لها.
تصدر اسم الفنان الفلسطيني علي نسمان محركات البحث والترند، بعد انتشار خبر وفاته جراء الهجوم الذي تشهده البلاد.