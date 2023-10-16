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دنيا سمير غانم في خطوة لافتة دعما للشعب الفلسطيني
دنيا سمير غانم في خطوة لافتة دعما للشعب الفلسطيني
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دنيا سمير غانم في خطوة لافتة دعما للشعب الفلسطيني

فن

2023-10-16 | 03:59
دنيا سمير غانم في خطوة لافتة دعما للشعب الفلسطيني
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Aljadeed
دنيا سمير غانم في خطوة لافتة دعما للشعب الفلسطيني

شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، سفيرة النوايا الحسنة لـ اليونيسف في مصر، فيديو لدعم أطفال غزة وجمع التبرعات لمساندتهم في الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وفي التفاصيل، قالت دنيا في رسالتها التي شاركتها مع صفحة اليونيسف عبر انستغرام، "أكثر من مليون طفل في غزة عايشين في رعب وألم وحرمان من كل أساسيات الحياة، قلوبنا موجوعة عليهم ولكن تعاطفنا معهم ضروري يكمل بمساهتمتنا في توفير المساعدات الإنسانية لهم".

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