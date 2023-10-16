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وفاة نجم شهير في الأحداث الفلسطينية.. فيديو له قبل وفاته يتصدر حديث الجمهور
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وفاة نجم شهير في الأحداث الفلسطينية.. فيديو له قبل وفاته يتصدر حديث الجمهور

فن

2023-10-16 | 04:04
وفاة نجم شهير في الأحداث الفلسطينية.. فيديو له قبل وفاته يتصدر حديث الجمهور
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Aljadeed
وفاة نجم شهير في الأحداث الفلسطينية.. فيديو له قبل وفاته يتصدر حديث الجمهور

تصدر اسم الفنان الفلسطيني علي نسمان محركات البحث والترند، بعد انتشار خبر وفاته جراء الهجوم الذي تشهده البلاد.

وفي التفاصيل حالة من الحزن سادت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة الفنان الفلسطيني علي نسمان وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر الحزين ونشروا مقاطع توثق الفيديو الأخير له قبل وفاته.

وكان قد نشر الفنان الفلسطيني الفيديو على حسابه عبر منصة اكس، ظهر وهو يقوم بتصوير لقطات من الدمار الذي خلفه الهجوم على فلسطيت وهدم المنازل، مؤكداً أنه رغم ذلك فإنهم غير قادرين الا على المدنيين.

وأضاف: "وأنا بحكي معكم ممكن ينزل حجر بلوك عليا وتنتهي الرواية أو الرسالة وهو شرف عظيم، وفي النهاية شرف عظيم إن ربنا يصطفي منا ".

وتابع الفنان الفلسطين علي نسمان: "حياك الله يا شعب فلسطين، والله لو عملتوا إيه لا نخاف أو نهاب أحدًا غير الله"، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي تنبأ منه بلحظة وفاته.

هذا وكان قد نشر  الفنان الفلسطيني الراحل كتب عبر حسابه الشخصي على منصة إكس آخر كلماته قائلاً: "لازلنا نرابط وسنظل نرابط إما النصر وإما الوفاة. ورحم الله السابقين".

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