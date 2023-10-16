هيا الشعيبي تعلن موعد ولادتها وتطلب الدعاء

وفي التفاصيل، أطلَّت هيا في بث مباشر عبر منصة "تيك توك"، أثناء إعدادها الطعام برفقة ابنتها الصغرى، وقالت: المفاجأة أن ولادتي المفروض تكون 1 يناير، لكن طلعت ولادتي مبكرة يعني بنتي الجاية برج الجدي.

وتمَّنت ابنة هيا الصغرى أن تكون شقيقتها ذات بشرة بيضاء، قائلة "يا رب تطلع بيضاء View this post on Instagram

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