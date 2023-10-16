ماجدة الرومي تنعى صديقتها جيزيل خوري بكلمات مؤثرة

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A post shared by Majida El Roumi (@majidaelroumi)
A post shared by Majida El Roumi (@majidaelroumi)
شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، فرحة شقيقتها "رولا"، في حفل توقيع كتابها الأول الذي يحمل اسم "حكي مش موزون"، في معرض الكتاب الذي يُقام حاليا في بيروت.
احتفل المخرج المصري مجدي الهواري بزفافه من الاستايلست دنيا عبد المعبود، وذلك بحضور أبنائه من زوجته السابقة الفنانة المصرية غادة عادل، وعدد من النجوم.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة أحد أبرز المخرجين السينمائيين في إيران داريوش مهرجوي وزوجته وحيدة محمد فر، الأمر الذي شكل حالة من الصدمة لدى الجمهور وتفاعلوا مع الخبر الحزين.