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ماجدة الرومي تنعى صديقتها جيزيل خوري بكلمات مؤثرة
ماجدة الرومي تنعى صديقتها جيزيل خوري بكلمات مؤثرة
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ماجدة الرومي تنعى صديقتها جيزيل خوري بكلمات مؤثرة

فن

2023-10-16 | 05:22
ماجدة الرومي تنعى صديقتها جيزيل خوري بكلمات مؤثرة
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Aljadeed
ماجدة الرومي تنعى صديقتها جيزيل خوري بكلمات مؤثرة

نعت السيدة ماجدة الرومي، صديقتها الإعلامية الراحلة جيزيل خوري، بكلمات مؤثرة نابعة من القلب، معبرة عن حزنها الشديد لرحيلها.

ونشرت ماجدة الرومي على حسابها عبر انستغرام، صورة للاعلامية الراحلة، وأرفقتها بالتعليق التالي: "وداعاً يا صديقتي الغالية.. وداعاً يا جيزال الكرامة والهامة اللبنانيّة العالية ".
وتابعت: "كم سأشتاق لوجهكِ الحبيب يا صديقتي، وكم سأفتقد لوجودك بيننا.. يا لؤلؤة الاعلام اللبنانيّ والعربيّ ووجه لبنان الجميل، وحبيبة بيروت السيادة والاستقلال".
وختمت كلامها بالقول: "لكِ الليلة رحابة السماوات السبع وسلام الربّ وجنّة خُلدِه، ولعائلتك الكريمة ولنا من بعدِك الصبر والسلوان".
الجدير ذكره أن الإعلامية جيزيل خوري فارقت الحياة أمس بعد صراع مع المرض.

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