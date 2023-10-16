ماجدة الرومي تنعى صديقتها جيزيل خوري بكلمات مؤثرة

ونشرت ماجدة الرومي على حسابها عبر انستغرام، صورة للاعلامية الراحلة، وأرفقتها بالتعليق التالي: "وداعاً يا صديقتي الغالية.. وداعاً يا جيزال الكرامة والهامة اللبنانيّة العالية ".وتابعت: "كم سأشتاق لوجهكِ الحبيب يا صديقتي، وكم سأفتقد لوجودك بيننا.. يا لؤلؤة الاعلام اللبنانيّ والعربيّ ووجه لبنان الجميل، وحبيبة بيروت السيادة والاستقلال".وختمت كلامها بالقول: "لكِ الليلة رحابة السماوات السبع وسلام الربّ وجنّة خُلدِه، ولعائلتك الكريمة ولنا من بعدِك الصبر والسلوان".الجدير ذكره أن الإعلامية جيزيل خوري فارقت الحياة أمس بعد صراع مع المرض.