ميريام فارس تبكي بتأثر بسبب شقيقتها رولا.. اليكم ما حصل في معرض الكتاب

وفي التفاصيل، تألقت ميريام فارس بملابس كاجوال أنيقة باللون الأبيض، معتمدة ماكياجا ناعما يليق بالمناسبة، وتاركة شعرها منسدلا على كتفيها، فبدت في غاية الجمال والاناقة وعلامات السعادة والتأثر واضحة على وجهها.وفي حديث لـet بالعربي، عبّرت ميريام فارس عن فخرها بالإنجاز الذي حققته شقيقتها، حيث صفقت لها بحرارة، قائلة: "هيي رفيقة دربي والأقرب لقلبي من بين كل البشر... فخورة كتير وعذّبتها كتير قبل ما تنزّل هالكتاب لأني شغّلتها كتير، بس هلق صار الوقت".من هنا، أكدت ميريام أنها قرأت الكتاب الذي كتبته شقيقتها، إذ قالت: "قرأت الكتاب، وهو باللهجة المحكية اللبنانية، وهي قصص الجميع يشعر بها ولكن لا يعرف كيف يعبّر عنها".الجدير ذكره أنها ليست التجربة الوحيدة لـ رولا فارس في الكتابة، حيث سبق وكتبت أغنيتين لشقيقتها ميريام فارس، وهما: "حقلق راحتك" و"غدارة يا دنيا".