وصية الاعلامية الراحلة جيزيل خوري الى العلن

فُجع الوسط الإعلامي اللبناني أمس، بوفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، عن عمر ناهز الـ62 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.



وتُعد جيزيل خوري من أبرز الأسماء في مجال الصحافة العربية، حيث عملت في عدد من المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية، فقد شكل خبر وفاتها صدمة في الوسط الإعلامي ولدى كل محبيها وجمهورها الذي تابعها منذ سنوات، حيث كانت تهدف الى نشر الوعي والثقافة لدى المشاهدين.

وبعد وفاتها، تم الكشف عن وصية جيزيل خوري، إذ أشارت تقارير الى أن الراحلة تركت خلفها وصية أكدت فيها رغبتها في نشر المعرفة والتثقيف في المجتمع، كما دعت إلى توحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

