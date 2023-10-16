أول رد من ويل سميث على تصريحات زوجته حول انفصالهما

وفي رسالة وصلت بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة "نيويورك تايمز"، ونُشرت على أكثر من موقع من بينها "Page Six" و "The Sun"، قال سميث: "عندما تكون مع شخصٍ ما لأكثر من نصف حياتك، يحدث نوع من العمى العاطفي، ويمكنك بسهولة أن تفقد حساسيتك تجاه الفروق الدقيقة المخفية وجماله الرقيق".وتابع: "ما تم الكشف عنه في المذكرات نوعًا ما "أيقظني" وأدركت أيضًا أنها أكثر مرونة وذكاء ورحمة مما كان يفهمه".هذا وتأتي تعليقات سميث هذه بعد أن كشفت جادا أنها انفصلت عن زوجها سرًا في عام 2016، واستمرت في العَلاقة معه حتى يومنا هذا.