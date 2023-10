وبحسب التقارير، كان الإقبال على العرض بمثابة مفاجأة لدور السينما التي تواجه فصل خريف باهت، بعد أن دفع إضراب ممثلي هوليوود الاستوديوهات الكبرى إلى تأجيل عرض أفلام عديدة منتظرة.وتتجاوز أرباح فيلم تايلور الجديد مبلغ الـ 73 مليون دولار، لتتخطى ما حققه فيلم المغني جاستن بيبر "Justin Bieber: Never Say Never " عام 2011، وهو صاحب الرقم القياسي لأعلى إيرادات لفيلم موسيقي.