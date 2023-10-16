بعد أزمة صحية خطيرة.. مادونا تبدأ جولتها الاحتفالية في لندن

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A post shared by Madonna (@madonna)
A post shared by Madonna (@madonna)
أعلنت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، الدكتورة خلود، عن رغبتها بتبني طفلة فلسطينية، فقدت عائلتها خلال الأحداث الحاصلة في غزة.
أوضحت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، أنها ستعود لنشاطها الفني من جديد، بعد غيابها عن الساحة الفنية لمدة تزيد على سنتين، منذ وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.
بعد تعرضه للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم تفاعله مع الاحداث الحاصلة في فلسطين، أنهى لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح الجدل الحاصل، حيث تم الإعلان عن تبرعه بمبلغ من المال للمتضررين في غزة.