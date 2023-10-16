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بعد أزمة صحية خطيرة.. مادونا تبدأ جولتها الاحتفالية في لندن
بعد أزمة صحية خطيرة.. مادونا تبدأ جولتها الاحتفالية في لندن
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بعد أزمة صحية خطيرة.. مادونا تبدأ جولتها الاحتفالية في لندن

فن

2023-10-16 | 10:45
بعد أزمة صحية خطيرة.. مادونا تبدأ جولتها الاحتفالية في لندن
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Aljadeed
بعد أزمة صحية خطيرة.. مادونا تبدأ جولتها الاحتفالية في لندن

بدأت ملكة البوب مادونا، جولتها الاحتفالية في لندن مساء السبت الفائت، وهو أول أداء لها منذ إصابتها بـ"عدوى بكتيرية خطيرة"، والتي أدت إلى دخولها وحدة العناية المركزة لعدة أيام في شهر حزيران الماضي، بحسب ما صرح مدير أعمالها.

وقد نشرت مادونا في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو يوثق الأجواء المميزة التي طغت على حفلها، اذ كتبت: "شكرا لندن.. ليلة لن أنساها في حياتي".
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المنشور، معبرين عن حبهم الكبير لـ مادونا، ومبديين سعادتهم بأنها تعافت بشكل كامل.

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