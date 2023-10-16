ياسمين صبري تدعم الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة

وفي التفاصيل، علقت ياسمين على مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها عبرإنستغرام: "شكراً جزيلاً لجمعية الهلال الاحمر على فرصة المشاركة والتطوع، اتبرع لجمعية الهلال الاحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية لغزة".
ووضعت ياسمين صبري حسابات التبرع وعنوان جمعية الهلال من أجل للدعم والتبرع للشعب الفلسطيني.
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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)
A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)
أعلنت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، الدكتورة خلود، عن رغبتها بتبني طفلة فلسطينية، فقدت عائلتها خلال الأحداث الحاصلة في غزة.
أوضحت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، أنها ستعود لنشاطها الفني من جديد، بعد غيابها عن الساحة الفنية لمدة تزيد على سنتين، منذ وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.
بعد تعرضه للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم تفاعله مع الاحداث الحاصلة في فلسطين، أنهى لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح الجدل الحاصل، حيث تم الإعلان عن تبرعه بمبلغ من المال للمتضررين في غزة.