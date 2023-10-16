ياسمين صبري تدعم الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة

بعد تعرضه للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم تفاعله مع الاحداث الحاصلة في فلسطين، أنهى لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح الجدل الحاصل، حيث تم الإعلان عن تبرعه بمبلغ من المال للمتضررين في غزة.

