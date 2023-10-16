ابن صابرين يلفت الأنظار بجماله

وشاركت صابرين مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، صورة ظهر فيها ابنها وهو يقف أمام قالب حلوى مزيّن بمجموعة من الأشكال التي تشير إلى اهتمامات الشاب والمجال الذي يحبه.وقد ارفقت صابرين الصورة بالتعليق التالي: "كل سنة وإنت طيب يا نور قلبي وعيني وروحي وإن شاء الله ربنا يديني العمر وأفرح بيك وربنا يحميك ويسهّلك الصعب ويجعل أيامك الجاية مشرقة مثل ابتسامتك ربنا يحفظك ياحبيبي من كل شر إنت وكل أولاد العالم".وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، حيث لفت الشاب الأنظار بوسامته وملامحه التي تشبه إلى حدّ كبير ملامح والدته.